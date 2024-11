Inter-news.it - Inter-Venezia, max 2-3 cambi per Inzaghi: scalpitano in due – Sky

Leggi tutto su Inter-news.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Verso, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Allenamento finito per i nerazzurri, conche non stravolgerà la sua squadra. ULTIME – Dopo la vittoria di Empoli, tra due giorni l’affronterà ila San Siro domenica sera. I nerazzurri vanno a caccia della vittoria per poi presentare al top contro Arsenal e Napoli, due sfide probanti e di grandissima importanza. Oggi l’si è allenata ad Appiano Gentile. Ci sono due recuperi molto utili per: quelli di Hakan Calhanogu, il quale ha pure postato sui social, e Francesco Acerbi. Ma come riferisce Andrea Paventi, inviato di Sky Sport 24 alla Pinetina, i due non dovrebbero giocare dal primo minuto.farà massimo due-trerispetto alla trasferta di Empoli.