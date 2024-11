Venezia, l’Inter conferma la difesa schierata nell’ultima vittoria contro l’Empoli. Un solo cambio, ma riguarda le fasce (oltre la porta). CAMBI – In Inter-Venezia, la fascia sinistra sarà ancora una volta presidiata da Federico Dimarco, confermato titolare vista l’assenza prolungata di Carlos Augusto, ancora in fase di recupero per un risentimento muscolare ai flessori della coscia. Dimarco, autore di prestazioni solide, rappresenta una garanzia sia in fase difensiva che offensiva, grazie alla sua capacità di avanzare e fornire supporto al reparto d’attacco. Davanti a Josep Martinez, che potrebbe fare il suo esordio tra i pali, Simone Inzaghi sembra intenzionato a confermare il terzetto difensivo formato da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Inter-news.it - Inter-Venezia, Inzaghi riconferma la difesa! Un cambio sulle fasce Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: Per la sfida contro il, l’conferma laschierata nell’ultima vittoria contro l’Empoli. Un solo, ma riguarda le(oltre la porta). CAMBI – In, la fascia sinistra sarà ancora una volta presidiata da Federico Dimarco, confermato titolare vista l’assenza prolungata di Carlos Augusto, ancora in fase di recupero per un risentimento muscolare ai flessori della coscia. Dimarco, autore di prestazioni solide, rappresenta una garanzia sia in fase difensiva che offensiva, grazie alla sua capacità di avanzare e fornire supporto al reparto d’attacco. Davanti a Josep Martinez, che potrebbe fare il suo esordio tra i pali, Simonesembra intenzionato a confermare il terzetto difensivo formato da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Probabili formazioni11^ giornata: titolari e novità; Buone notizie per: Acerbi e Calhanoglu verso la convocazione per il; GdS –, Calhanoglu e Acerbi verso la convocazione col. Il piano di; Probabili formazioni Serie A:sempre con Lautaro-Thuram, Motta conferma Kalulu; PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-0-3: Darmian da clonare, Thuram esce subito di scena. Vazquez si conferma; Serie A, le formazioni ufficiali di-Atalanta,ritrova Lautaro Martinez; Approfondisci 🔍

Inter, verso il Venezia: Inzaghi recupera due big

(interdipendenza.net)

L'Inter mette il focus sulla sfida di domenica contro il Venezia. Inzaghi recupera Acerbi e Calhanoglu per la sfida contro i veneti.

Inter, Inzaghi ha deciso: sarà titolare contro il Venezia

(spaziointer.it)

In vista delle gare contro Arsenal e Napoli, Inzaghi prepara il turnover per il match contro il Venezia: esordio per un nerazzurro.

Inzaghi, è tornato il tuo fantasma: Conte, lo Scudetto e l'Inter agitata

(tuttosport.com)

La sfida con il Napoli può già scucire un pezzo di tricolore dalla maglia nerazzurra e far tornare le difficoltà mentali che nel primo anno sballottarono il mondo interista ...

Empoli-Inter, Inzaghi lancia Taremi: probabili formazioni e dove vederla

(msn.com)

Al Castellani Inzaghi cerca di tenere il passo Scudetto dopo il pari con la Juve, chance per Taremi per far riposare Lautaro. D’Aversa con Colombo in avanti ...