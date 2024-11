Gaeta.it - Gonars ricorda le vittime del campo di internamento: un atto di memoria per il futuro

(Di venerdì 1 novembre 2024) La commemorazione delledeldidi, situato in provincia di Udine, ha avuto luogo oggi, portando alla luce una pagina drammatica della storia italiana. Questo, attivo dal 1941, fu adibito a ospitare civili provenienti dalla provincia italiana di Lubiana, presunti oppositori all'occupazione. Le autorità italiane rastrellarono migliaia di persone in un clima di paura e repressione. La cerimonia odierna è stata un momento di riflessione, non solo perre le sofferenze del passato, ma anche per promuovere una cultura di pace e comprensione tra i popoli. Ildidi: storia e caratteristiche Ildidivenne istituito alla fine del 1941 con l'obiettivo di rinchiudere circa 6mila civili, molti dei quali provenienti dalla regione slovena.