Ghedina: "La morte di Matilde? Basta con i tracciati cosi ravvicinati"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Agi.it: AGI - "Non ero sul posto, non conosco la dinamica dell'incidente di(Lorenzi, ndr) , ma mi sento di direaicosìl'uno con l'altro, si rischia di finire nel percorso vicino come è accaduto anche a me. I ghiacciai sono sempre meno, si stanno restringendo, lo sappiamo ma c'è un'esasperazione negli allenamenti e c'è un sovraffollamento". Così all'AGI, Kristian, il campione di discesa libera degli anni '90 e 2000, argento e bronzo iridato rispettivamente nel 1996 e 1997, e vincitore di 13 gare in Coppa del mondo in merito ai tantiche vengono disegnati sulle piste in occasione degli allenamenti. "Da quello che mi hanno riferito,si stava allenando sul primo tracciato - dice- con icosìrischi di entrare nell'altro e, magari, anche scontrarti con un altro atleta.