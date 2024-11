Fratelli di Crozza, Meloni dopo la vittoria in Liguria: "Vinco sempre tutto. So mejo de Sinner" - Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Premier Giorgia Meloni e gongola dopo la vittoria alle elezioni in Liguria Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, torna a vestire i panni del Premier Gior Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Meloni dopo la vittoria in Liguria: "Vinco sempre tutto. So mejo de Sinner" Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it (Ilgiornaleditalia.it - venerdì 1 novembre 2024)- Mauriziotorna a vestire i panni del Premier Giorgiae gongolalaalle elezioni inMaurizionella nuova puntata didi, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, torna a vestire i panni del Premier Gior

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di| Puntata 1 novembre 2024;imita il neoministro Giuli: «I miei titoli? Sono amico dellae della sorella Ariana...»;Sangiulianopresenta al pubblico il neo-ministro Giuli: «Chi sono? L'Ammorbidestra» - Il video;nei panni del neo-ministro Alessandro Giuli: “I miei titoli? Sono amico dellae della…;di, tutti i promo della stagione: dal caso Sangiuliano-Boccia al processo a Salvini;di| Puntata 27 settembre 2024; Approfondisci 🔍

Crozza nei panni di Meloni: "Abbiamo abolito le domande! Niente conferenze stampa, solo video celebrativi"

(affaritaliani.it)

Maurizio Crozza interpreta Giorgia Meloni su Fratelli di Crozza, satirizzando i video celebrativi del governo e l'assenza di conferenze stampa. Guarda ...

Fratelli di Crozza, l'imperatrice Meloni: "Quanto sei Giulio Cesare e vai in Senato, pensi: Chi mi pugnalerà di questi Infamoni quà?"

(informazione.it)

La nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, si apre con Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni infuriata per l’as ...

Fratelli di Crozza, la puntata del 18 ottobre: Orazio Schillaci, Red Ronnie, Marco Rizzo e De Luca

(maridacaterini.it)

Fratelli di Crozza 18 ottobre. Nella puntata, il comico ha ironizzato sul Ministro della Sanità Orazio Schillaci.

Fratelli di Crozza, la puntata del 25 ottobre: Carlo Nordio, Mauro Corona e Mario Sechi

(maridacaterini.it)

Fratelli di Crozza 25 ottobre. Nella puntata, il comico, con imitazioni e monologhi, commenta i principali temi di attualità politica.