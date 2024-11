Francesco Totti gladiatore: sorpresa al Lucca Comics (FOTO) - Grande sorpresa al Lucca Comics & Games 2024, con Francesco Totti che è apparso nella città toscana in una veste del tutto inedita. L’ex Capitano della Roma infatti ha preso parte alla parata promozionale de “Il gladiatore II”, attesissimo sequel del kolossal con Russell Crowe e diretto da Ridley Scott, alla regia anche in questa seconda occasione a distanza di anni. Vestito di tutto punto da legionario romano, Totti all’improvviso si è tolto l’elmo rivelandosi alla folla. Tanti applausi e anche il coro “Totti, Totti” avviato dagli altri legionari. Il film uscirà nei cinema italiani il prossimo 14 novembre, in anteprima di un giorno rispetto al resto del mondo. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Grandeal& Games 2024, conche è apparso nella città toscana in una veste del tutto inedita. L’ex Capitano della Roma infatti ha preso parte alla parata promozionale de “IlII”, attesissimo sequel del kolossal con Russell Crowe e diretto da Ridley Scott, alla regia anche in questa seconda occasione a distanza di anni. Vestito di tutto punto da legionario romano,all’improvviso si è tolto l’elmo rivelandosi alla folla. Tanti applausi e anche il coro “” avviato dagli altri legionari. Il film uscirà nei cinema italiani il prossimo 14 novembre, in anteprima di un giorno rispetto al resto del mondo.

