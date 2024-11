Francesca De André ricoverata in ospedale per aver bevuto detersivo pensando sia yogurt | Ho rischiato di morire

Leggi tutto su Dayitalianews.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: L’ex concorrente del Grande FratelloDe Andrè è stata portata indopoingerito accidentalmente del, scambiandolo per. Lei stessa ha condiviso lo spiacevole episodio sui social con un post in cui appare nel letto del pronto soccorso. I fattiDesi trovava a Milano, a casa sua in compagnia di alcuni amici quando è avvenuto l’incidente, che avrebbe potuto costarle la vita. “Tranquilla a casa, e finisci per scambiare perun bicchiere dilasciato lì per errore. Oggi hodi”, ha scrittosu Instagram la figlia di Cristiano De, informando i suoi follower.