Foggia-Audace Cerignola 0-1 | le pagelle del derby

Foggia (4-3-2-1) De Lucia 6; Salines 5,5 (6'st Silvestro 3,5) Parodi 5 Carillo 5,5 Felicioli 4 (29'st Vezzoni 6); S. Tascone 5,5 Danzi 4 (29'st Zunno 5) Mazzocco 4; Emmausso 4,5 Millico 5,5 (6'st Orlando 5); Murano 4,5. A disposizione: Perina, De Simone, Camigliano, Santaniello, Da Riva, Sarr

Foggia-Audace Cerignola 0-1: decide una rete di Paolucci nella ripresa

Sotto i riflettori dello stadio “Zaccheria”, il Foggia ospita il Cerignola nel match valido per la 12^ giornata del girone C del campionato di Serie C NOW. I rossoneri sono in zona play-out in sedices ...