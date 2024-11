Puntomagazine.it - Florovivaismo: produzione in crescita in Campania, nel secondo quadrimestre +20%

Leggi tutto su Puntomagazine.it

(Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)di fatturato. Malafronte (CPFC): “Il nostro prodotto apprezzato su tutti i mercati. Trainano wedding ed eventi” Aumenta lainsieme alla qualità dei fiori made in. Neldel 2024, le aziende del settore florovivaistico della regioneregistrano un sostanzialedi fatturato, con il comparto wedding ed eventi a fare da traino. Indicazioni positive arrivano anche dagli ordinativi in vista del ponte di Ognissanti, con un significativo aumento rispetto al 2023. Questi sono i dati forniti dal Consorzio Produttori Florovivaisti Campani. “Ladelè una realtà di primato, grazie al lavoro e alla dedizione delle tante aziende, cooperative e dei dipendenti che quotidianamente si impegnano per migliorare la nostrae la qualità dei fiori recisi.