Festa di Halloween clandestina, organizzata in un ristorante trasformato in discoteca senza le necessarie autorizzazioni e misure di sicurezza, è stata scoperta e interrotta dai carabinieri di Torre del Greco. L’evento, inizialmente pubblicizzato sui social network per svolgersi a Massa di Somma, era stato spostato all’ultimo momento a Somma Vesuviana, nel tentativo di eludere i controlli. La Festa, organizzata con prevendita di biglietti online, aveva destato l’attenzione dei carabinieri a causa di un messaggio sui social che annunciava lo spostamento della location con un provocatorio “Riprovateci un’altra volta”. Questo dettaglio, unito ad altre segnalazioni, ha insospettito i militari, che hanno avviato le indagini. Ilfattoquotidiano.it - Festa abusiva di Halloween diventa virale sui social, 848 giovani ammassati in un locale senza sicurezza: intervengono i carabinieri Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Unadiclandestina, organizzata in un ristorante trasformato in discotecale necessarie autorizzazioni e misure di, è stata scoperta e interrotta daidi Torre del Greco. L’evento, inizialmente pubblicizzato suinetwork per svolgersi a Massa di Somma, era stato spostato all’ultimo momento a Somma Vesuviana, nel tentativo di eludere i controlli. La, organizzata con prevendita di biglietti online, aveva destato l’attenzione deia causa di un messaggio suiche annunciava lo spostamento della location con un provocatorio “Riprovateci un’altra volta”. Questo dettaglio, unito ad altre segnalazioni, ha insospettito i militari, che hanno avviato le indagini.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:divirale sui social, 848 giovani ammassati in un locale senza sicurezza:…; Somma Vesuviana: sui social ladi. Carabinieri denunciano 3 persone. Gli 848 “zombie” hanno tra i 14 e i 19 anni; Kate Cassidy, la fidanzata di Liam Payne rompe il silenzio dopo la sua morte: “Niente mi sembra reale,…; “Wanna Marchi ci ha rovinato, ma il suo scioglipancia funzionava; TvA NotizieTvA Notizie del 01/11/2022; RITA DE CRESCENZO TORNA A MADDALONI.IN PANINOTECA PER. CI MERITIAMO LE STREGHE…; Approfondisci 🔍

Festa abusiva di Halloween diventa virale sui social, 848 giovani ammassati in un locale senza sicurezza: intervengono i carabinieri

(ilfattoquotidiano.it)

Festa di Halloween abusiva a Somma Vesuviana: oltre 800 minorenni in un locale senza sicurezza, scatta il blitz dei Carabinieri ...

Halloween, festa abusiva organizzata sui social: identificati 848 ragazzi

(ilgiornalelocale.it)

E' successo a Somma Vesuviana: nel locale anche 13 lavoratori a nero. Tre persone sono state denunciato e la festa sospesa ...

Festa di Halloween abusiva organizzata sui social, blitz nel locale: maxi multa e tre denunciati

(ilmeridianonews.it)

Durante i controlli i carabinieri hanno trovato anche 13 lavoratori in nero. L’imprenditore è stato quindi denunciato per lavoro sommerso e per altre infrazioni che hanno portato a una multa di ...

Somma Vesuviana, festa abusiva di halloween organizzata sui social: denunciate tre persone

(msn.com)

Sui social la voce impazza. La serata di halloween è alle porte e si promettono momenti indimenticabili. Il web patrolling, ormai, è entrato a far parte delle ...