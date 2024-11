Oasport.it - F1, GP Brasile 2024: risultati e classifica FP1. Norris il più veloce, Ferrari non brilla e Verstappen si nasconde

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Landopiazza il colpo all’ultimo tentativo utile e firma il miglior tempo assoluto nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio del, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren è stato il piùin 1’10?610, cominciando con il piede giusto il weekend di Interlagos. FP1 che ha fornito però poche indicazioni credibili, perché i team hanno optato per dei programmi di lavoro diversificati concentrandosi maggiormente sul passo o sulla simulazione di qualifica. I valori in campo emersi da questo turno di 60 minuti sono sostanzialmente indecifrabili, quindi bisognerà attendere almeno la Sprint Qualifying (in programma alle ore 19.30 italiane) per avere un quadro più preciso della situazione.