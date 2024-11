l’orrore quella che arriva dalla Scozia, dove si è tornati a parlare del caso di Calum Simpson, un giovane morto a 24 anni dopo essere stato drogato, legato e stuprato da altri due ragazzi, che ne hanno provocato la morte. Calum era da poco divenuto papà del suo quarto figlio, e se n’è andato lasciando i bambini e la compagna. Una vicenda davvero agghiacciante che ha sconvolto il Paese. La notizia è tornata agli onori della cronaca perché in questi giorni Dylan Brister e Cameron Allan, i due responsabili, sono stati condannati all’ergastolo. La violenza Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il terribile episodio risale al novembre del 2021 e si è verificato a Methil (Fife), in Scozia. Dylan Brister e Cameron Allan avevano trascorso la serata con Calum, dal momento che avevano degli amici in comune. Thesocialpost.it - Drogano un giovane padre, lo stuprano e filmano tutto: l’orrore Leggi tutto su Thesocialpost.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Un’autentica storia delquella che arriva dalla Scozia, dove si è tornati a parlare del caso di Calum Simpson, unmorto a 24 anni dopo essere stato drogato, legato e stuprato da altri due ragazzi, che ne hanno provocato la morte. Calum era da poco divenuto papà del suo quarto figlio, e se n’è andato lasciando i bambini e la compagna. Una vicenda davvero agghiacciante che ha sconvolto il Paese. La notizia è tornata agli onori della cronaca perché in questi giorni Dylan Brister e Cameron Allan, i due responsabili, sono stati condannati all’ergastolo. La violenza Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il terribile episodio risale al novembre del 2021 e si è verificato a Methil (Fife), in Scozia. Dylan Brister e Cameron Allan avevano trascorso la serata con Calum, dal momento che avevano degli amici in comune.

