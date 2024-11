Dove vedere in tv Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming - Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a giocarsi qualcosa di importante nel torneo di doppio delle WTA Finals 2024, in programma a Riad dal 2 al 9 novembre. Le campionesse olimpiche in carica, sorteggiate nel gruppo bianco, debutteranno nella fase a gironi della prestigiosa kermesse di fine stagione domenica 3 novembre contro le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Debutto assoluto alle Finals per Paolini, che sarà impegnata anche in singolare da numero 4 al mondo sfidando domani la kazaka Elena Rybakina, mentre Errani vantava già tre partecipazioni in doppio (nel 2012 e 2013 anche in singolo). La coppia azzurra, in base alla Race stagionale, viene accreditata della quarta testa di serie e ha trovato nel White Group anche Dabrowski/Routliffe e Chang/Kudermetova. Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk, WTA Finals 2024: orario, programma, streaming Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sarae Jasminesono pronte a giocarsi qualcosa di importante nel torneo di doppio delle WTA, ina Riad dal 2 al 9 novembre. Le campionesse olimpiche in carica, sorteggiate nel gruppo bianco, debutteranno nella fase a gironi della prestigiosa kermesse di fine stagione domenica 3 novembre contro le americane Carolinee Desirae. Debutto assoluto alleper, che sarà impegnata anche in singolare da numero 4 al mondo sfidando domani la kazaka Elena Rybakina, mentrevantava già tre partecipazioni in doppio (nel 2012 e 2013 anche in singolo). La coppia azzurra, in base alla Race stagionale, viene accreditata della quarta testa di serie e ha trovato nel White Group anche Dabrowski/Routliffe e Chang/Kudermetova.

