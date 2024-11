Cavenago a New York, sogno a occhi aperti per Stefano Semprini, il 42enne runner brianzolo, vigile del fuoco volontario a Vimercate che oggi sarà portabandiera italiano alla maratona più famosa del mondo. Ieri, è volato nella Grande Mela, "l’emozione è fortissima", ha raccontato prima di partire. Per candidarsi al prestigioso ruolo di "ambassador" ha scritto nel curriculum che voleva centrare due obiettivi, "partecipare alla corsa e rendere omaggio ai pompieri caduti l’11 settembre" ed è stato scelto. Un’investitura che fra poche ore lo porterà sotto i riflettori alla parata di apertura della gara, a Central Park. Domenica, invece, dovrà indossare le scarpe e correre. Ilgiorno.it - Da Cavenago a New York. La maratona del pompiere-runner: "È per gli eroi dell’11 settembre" Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Daa New, sogno a occhi aperti per Stefano Semprini, il 42ennebrianzolo, vigile del fuoco volontario a Vimercate che oggi sarà portabandiera italiano allapiù famosa del mondo. Ieri, è volato nella Grande Mela, "l’emozione è fortissima", ha raccontato prima di partire. Per candidarsi al prestigioso ruolo di "ambassador" ha scritto nel curriculum che voleva centrare due obiettivi, "partecipare alla corsa e rendere omaggio ai pompieri caduti l’11" ed è stato scelto. Un’investitura che fra poche ore lo porterà sotto i riflettori alla parata di apertura della gara, a Central Park. Domenica, invece, dovrà indossare le scarpe e correre.

Da Cavenago a New York. La maratona del pompiere-runner: "È per gli eroi dell’11 settembre"

(ilgiorno.it)

Scelto anche per la sua dedica speciale ai colleghi vittime dell’attentato terroristico del 2001. Da Cavenago a New York, sogno a occhi aperti per Stefano Semprini, il 42enne runner brianzolo, vigile ...

