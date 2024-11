Crisi del mercato auto, in Europa sorride solo la Spagna (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 – La Crisi del settore auto, che vede nella Volkswagen in Germania l’esempio più noto e drammatico, ha in realtà molti altri focolai pronti ad esplodere, con vendite a picco, scenari di licenziamenti e cassa integrazione, e politiche europee di transizione che per ora non hanno portato i frutti sperati. Settembre in calo del 4,2% Il mercato europeo delle autovetture, dopo la caduta di agosto (-16,5%), continua a registrare dati sconfortanti, con settembre che si è chiuso in calo del 4,2% rispetto a 12 mesi fa, ed un numero di immatricolazioni inferiore di circa 50mila unità. I primi 9 mesi dell’anno hanno chiuso spesso in negativo, ben 4 volte, con un attivo di sole 94mila auto rispetto al 2023, e con un caldo, ultimo trimestre in corso, che non promette nulla di buono. Quotidiano.net - Crisi del mercato auto, in Europa sorride solo la Spagna Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 – Ladel settore, che vede nella Volkswagen in Germania l’esempio più noto e drammatico, ha in realtà molti altri focolai pronti ad esplodere, con vendite a picco, scenari di licenziamenti e cassa integrazione, e politiche europee di transizione che per ora non hanno portato i frutti sperati. Settembre in calo del 4,2% Ileuropeo dellevetture, dopo la caduta di agosto (-16,5%), continua a registrare dati sconfortanti, con settembre che si è chiuso in calo del 4,2% rispetto a 12 mesi fa, ed un numero di immatricolazioni inferiore di circa 50mila unità. I primi 9 mesi dell’anno hanno chiuso spesso in negativo, ben 4 volte, con un attivo di sole 94milarispetto al 2023, e con un caldo, ultimo trimestre in corso, che non promette nulla di buono.

