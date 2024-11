Robadadonne.it - Crinolina, perché da icona vittoriana è diventata simbolo di oppressione femminile

Gabbia e pericolo, strumento di oppressione di un'era: la crinolina è stata più di un accessorio di moda. Ha caratterizzato l'età vittoriana, ma è anche stata la dimostrazione fisica delle limitazioni imposte alle donne, che a causa sua hanno rischiato – e perso – la vita. Scopriamo la sua storia e come è cambiata la percezione di questo capo nel tempo. Cos'è la crinolina? La crinolina era un accessorio della biancheria intima femminile utilizzato nel corso del XIX secolo. Costituita da una struttura rigida, simile a una gabbia, era pensata per dare sostegno alle gonne rendendole gonfie, ampie e voluminose. Il termine "crinolina" deriva dal crine di cavallo e dalla stoffa omonima, che veniva utilizzata per foderare la struttura, composta di cerchi di acciaio e stecche di balena.