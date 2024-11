Buon compleanno Federica Filipponi, Lello Arena, Irene Fargo, Giorgio Bertucelli, Filippo Maria Pandolfi, Salvatore Adamo, Raffaele Minichiello, Riccardo de Corato, Salvatore Torrisi, Michele Brambilla, Demetrio Battaglia, David Ermini, Massimo Corsaro, Antonella Elia, Enrique Balbontin, Tiberio Guarente, Alice Bellagamba, Tommaso Bianchi, Lisa Magdalena Agerer, Pierluigi Aprea, Federica Apollonio Oggi 1° novembre compiono gli anni: Federica Filipponi, stilista; Giorgio Bertucelli, ingegnere nucleare; Carlo CArena, traduttore; Filippo Maria Pandolfi, politico; Valeriano Pelizzari, ex pattinatore; Alberto Frizziero, giornalista, politico, imprenditore; Maurizio Scattorin, attore, doppiatore; Luigi Roth, dirigente d’azienda; Raffaele Uzzi, doppiatore, attore; Salvatore Adamo, cantautore; Fabio Ciani, politico; Franco Cioni, rugbista; Luigino Vallongo, ex calciatore, allenatore; Ennio ... Romadailynews.it - Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Irene Fargo… Leggi tutto su Romadailynews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it:Fargo, Giorgio Bertucelli, Filippo Maria Pandolfi, Salvatore Adamo, Raffaele Minichiello, Riccardo de Corato, Salvatore Torrisi, Michele Brambilla, Demetrio Battaglia, David Ermini, Massimo Corsaro, Antonella Elia, Enrique Balbontin, Tiberio Guarente, Alice Bellagamba, Tommaso Bianchi, Lisa Magdalena Agerer, Pierluigi Aprea,Apollonio Oggi 1° novembre compiono gli anni:, stilista; Giorgio Bertucelli, ingegnere nucleare; Carlo C, traduttore; Filippo Maria Pandolfi, politico; Valeriano Pelizzari, ex pattinatore; Alberto Frizziero, giornalista, politico, imprenditore; Maurizio Scattorin, attore, doppiatore; Luigi Roth, dirigente d’azienda; Raffaele Uzzi, doppiatore, attore; Salvatore Adamo, cantautore; Fabio Ciani, politico; Franco Cioni, rugbista; Luigino Vallongo, ex calciatore, allenatore; Ennio ...

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Federica Filipponi, Irene Fargo…;, attore: biografia e curiosità; Mostra d’Oltremare, l’inaugurazione di “Quadrifoglio in” con Paolo Caiazzo;ricorda Troisi: “Tutti lo celebrano ma a Massimo hanno sbattuto tante porte in faccia”; Massimo Troisi,: «Ora tutti lo celebrano ma ha avuto tante porte in faccia»;Massimo Troisi: oggi avrebbe 70 anni. Il ricordo di un genio; Approfondisci 🔍

Quarant’anni fa usciva “Cuori nella Tormenta”. Il flash-back collettivo degli spezzini. Nel ricordo di Enrico Oldoini

(cittadellaspezia.com)

Buon compleanno Cuori nella Tormenta! Proprio oggi, giorno d'uscita nelle sale cinematografiche, compie 40 anni il film del regista Enrico Oldoini, una ...

Le migliori frasi di ringraziamento per gli auguri di buon compleanno

(donnaglamour.it)

Quali frasi di ringraziamento utilizzare per gli auguri di buon compleanno: ecco le migliori per ogni occasione, sia formali che divertenti. Quali frasi di ringraziamento utilizzare per gli auguri ...

Buon compleanno Rino! ricordando Rino Gaetano

(ansa.it)

Buon compleanno Rino si fonde con la più importante manifestazione dedicata al collezionismo musicale. In collaborazione con Music Day Roma, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona ...

Buon compleanno Tiziana

(corriereirpinia.it)

Le amiche del cuore Lucia Tiziana e le loro famiglie augurano a Tiziana un felice compleanno e una vita ancora ricca di gioia e soddisfazioni. Che la vita ti regali sempre nuove emozioni e doni ...