Terzotemponapoli.com - Bonetti: “Napoli-Atalanta sarà una grande partita”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Terzotemponapoli.com: Ivano, allenatore ed ex calciatore die Juve, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.suuna, non mi sorprende vedere ilessere primo e l’lottare per il vertice. Secondo me l’sicuramenteuna pretendente per lo scudetto. Lacon i bergamaschi però, dopo la vittoria meritata con il Milan, potrebbe alzare l’autostima in modo clamoroso”.su Conte “Conte riesce a portare i giocatori al massimo livello. Poi é un allenatore con una mentalità vincente, ovunque sia andato ha aperto cicli vincenti”. Qualela principale insidia per ilnellacontro l’? “L’é una delle poche squadre che gioca uomo su uomo, ti asfissia dal punto di vista della pressione.