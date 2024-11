Ilrestodelcarlino.it - Auto sbanda e finisce fuori strada sull’E45 a Cesena: un morto

(Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Ultime 24 ore di sangue sulle strade in Emilia Romagna e nelle Marche. Dopo l’investimento di un ragazzino ieri sera a Reggio Emilia e lo schianto mortale a Macerata e ad Ascoli, ecco un altro incidente in cui ha perso la vita un uomo. Oggi è accaduto a Cese na, sullastatale 3bis Tiberina E45, vicino allo svincolo-Pievesestina. Un’hato lungo la carreggiata, in direzione Ravenna, e il conducente è. Laè stata temporaneamente chiusa in quella direzione. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine.