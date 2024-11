Ilnapolista.it - Alcaraz dopo la sconfitta a Parigi: «Non capisco perché abbiano cambiato il campo, forse è il più veloce del circuito»

Carlosieri è stato inaspettatamente eliminato dal francese Ugo Humbert agli ottavi di finale del Masters 1000 di. Lo spagnolo pur riconoscendo a Humbert i meriti della vittoria ha avuto da ridire sulla velocità del. Le parole di«Penso che avrei potuto giocare meglio, ovviamente. Ma con il livello che avevo oggi penso di aver dato tutto, di aver lottato fino all'ultimo punto. Mi congratulo con Ugo, il suo livello oggi era molto alto. Il modo in cui ha colpito la palla è stato incredibile. Ogni volta che gioca contro di me sento che alza il suo livello. Ha un grande livello di tennis e aera ancora più alto, quindi mi congratulo con lui e gli auguro buona fortuna per il torneo». Sei sorpreso della tua prestazione? «Non proprio. È molto difficile giocare in queste condizioni. Sto cercando di adattarmi ale alla velocità.