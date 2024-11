Aiutare l’automobilista in difficoltà. Sulla montagna si conoscono un po’ tutti. E si danno una mano, quando serve. Un gesto nobile che è costato la vita a Fernando Borsetti, pensionato di Abbadia San Salvatore. Mentre cercavano di far ripartire la macchina dell’uomo di Piancastagnaio, 71 anni, ora finito davanti al giudice, c’era stato un incidente. Gravi le lesioni riportate da Borsetti che, infatti, dopo otto giorni, era morto in ospedale. L’automobilista, assistito dagli avvocati Lucia Secchi Tarugi e Sandro Sicilia, inizialmente indagato per omicidio colposo adesso deve difendersi dall’accusa di omicidio stradale. Ieri l’udienza davanti al gup Sonia Caravelli nel corso della quale i familiari del pensionato di Abbadia, a partire dalle tre figlie, si sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Duccio Panti. Lanazione.it - Aiuta automobilista a ripartire : "Centrato da una porta di legno" Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: di Laura Valdesi Si era fermato adre l’in difficoltà. Sulla montagna si conoscono un po’ tutti. E si danno una mano, quando serve. Un gesto nobile che è costato la vita a Fernando Borsetti, pensionato di Abbadia San Salvatore. Mentre cercavano di farla macchina dell’uomo di Piancastagnaio, 71 anni, ora finito davanti al giudice, c’era stato un incidente. Gravi le lesioni rite da Borsetti che, infatti, dopo otto giorni, era morto in ospedale. L’, assistito dagli avvocati Lucia Secchi Tarugi e Sandro Sicilia, inizialmente indagato per omicidio colposo adesso deve difendersi dall’accusa di omicidio stradale. Ieri l’udienza davanti al gup Sonia Caravelli nel corso della quale i familiari del pensionato di Abbadia, a partire dalle tre figlie, si sono costituiti parte civile attraverso l’avvocato Duccio Panti.

