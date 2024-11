A Fiumicino la commemorazione in onore delle vittime della strage di Nassiriya

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfaroonline.it:, 1° novembre 2024 – In occasione del 21° anniversario dalladi, l’Amministrazione Comunale die la sezione V.B. “Salvo D’Acquisto” M.O.V.M. dell’Associazione Nazionale Carabinieri, organizzano una cerimonia in memoriadell’attentato. L’evento si terrà martedì 12 novembre 2024, alle 10, presso il monumento dedicato, situato ain località Testa di Lepre, Largo Formichi 16. Il sindaco Mario Baccini, il presidente del consiglio Comunale, Roberto Severini e il vice sindaco, Giovanna Onorati, parteciperanno al momento commemorativo per esprimere la vicinanzacittà diai familiarie a tutte le forze dell’ordine che, giorno dopo giorno, lavorano per garantire la sicurezza e il bene comune.