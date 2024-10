Wta Jiujiang 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 1 novembre con Trevisan (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il programma della giornata di domani, venerdì 1 novembre, del Wta 250 di Jiujiang, in Cina. Si aprono i quarti di finale con la sfida tra la testa di serie numero 6 Arantxa Rus e la svizzera Viktorija Golubic. Si prosegue con la sfida tra la numero 2 del tabellone Rebecca Sramkova e la nostra Martina Trevisan/Anna Bondar. In campo anche la testa di serie numero 1 Marie Bouzkova contro Kamilla Rakhimova. IL programma COMPLETO CENTER COURT ore 05.00 Golubic vs (6) Rus a seguire (2) Sramkova vs Trevisan a seguire (1) Bouzkova vs (5) Rakhimova a seguire Siegemund vs Sawangkaew Wta Jiujiang 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 1 novembre con Trevisan SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildella giornata di domani,, del Wta 250 di, in Cina. Si aprono i quarti di finale con la sfida tra la testa di serie numero 6 Arantxa Rus e la svizzera Viktorija Golubic. Si prosegue con la sfida tra la numero 2 del tabellone Rebecca Sramkova e la nostra Martina/Anna Bondar. In campo anche la testa di serie numero 1 Marie Bouzkova contro Kamilla Rakhimova. ILCOMPLETO CENTER COURT ore 05.00 Golubic vs (6) Rus a seguire (2) Sramkova vsa seguire (1) Bouzkova vs (5) Rakhimova a seguire Siegemund vs Sawangkaew WtadiconSportFace.

Wta Jiujiang 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 250 di Jiujiang 2024, torneo di scena dal 28 ottobre al 3 novembre. Le migliori giocatrici al mondo sono impegnate nella ...

Wta Finals 2024: partecipanti, calendario partite, gironi e regolamento

Sabato il via all'edizione 2024 delle Wta Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 9 novembre. Sul cemento di Riyad (Arabia Saudita) l'Italia andrà a caccia della storia con ...

Wta Jiujiang 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 28 ottobre

WTA Jiujiang 2024: Golubic, Rus e Sramkova ai quarti di finale

(oasport.it)

Nell'attesa del match di Martina Trevisan, che contro l'ungherese Anna Bondar può intascare punti importanti per riportarsi più vicina alle prime 100 del ...