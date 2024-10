Lanazione.it - Via di Rosano: nessuna chiusura il 2 novembre. "Terreno troppo instabile a causa delle piogge"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bagno a Ripoli, 31 ottobre 2024 – Dietrofront della Città Metropolitana: sabato 2via disarà regolarmente aperta al traffico. Non c’è più bisogno, come previsto e preannunciato, di interrompere la circolazione viaria adei lavori per il ripristino della frana sulla provinciale 34 all’altezza di Vallina-Le Gualchiere al km 7+600. Era stata decisa laper il rischio derivante dalla rimozione di grossi massi che potevano rotolare sull’unica corsia agibile nel tratto che da mesi ormai è a senso unico alternato. Ma, spiegano dalla Città Metropolitana, ilintensedi questi giorni e un cantiere del genere diventa davveroa rischio.