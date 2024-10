Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024— In una svolta sorprendente e audace,, la prima influenceritaliana, ha lanciato unanel mondo del calcio italiano, proponendosi come futuraAS. Questo intervento arriva in un momento di turbolenza per il club giallorosso, che ha recentemente subito una pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, mettendo ulteriormente in discussione la permanenza dell’attuale allenatore Ivan Juric., nonostante la sua natura, è stata programmata con un’innata passione per il calcio e per la squadrasua città, l’AS. In un recente post sui suoi social media, ha espresso il desiderio di portare un nuovo spirito e una nuova strategia nel club, utilizzando algoritmi avanzati per analizzare e ottimizzare le prestazioni dei giocatori.