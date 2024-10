Un neuromodulatore sacrale per i pazienti con patologie urologiche: primi dispositivi impiantanti all'ospedale di Molfetta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo sistema di Neuromodulazione sacrale in grado di risolvere problematiche urologiche che impattano notevolmente nella quotidianità, come incontinenza e ritenzione urinaria cronica: dopo il Di Venere e Monopoli, l'innovativa tecnica arriva anche nell’ospedale di Molfetta.Un’innovazione Baritoday.it - Un neuromodulatore sacrale per i pazienti con patologie urologiche: primi dispositivi impiantanti all'ospedale di Molfetta Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo sistema di Neuromodulazionein grado di risolvere problematicheche impattano notevolmente nella quotidianità, come incontinenza e ritenzione urinaria cronica: dopo il Di Venere e Monopoli, l'innovativa tecnica arriva anche nell’di.Un’innovazione

(ANSA) - MOLFETTA, 31 OTT - Nell'ospedale di Molfetta, dopo Di Venere di Bari e Monopoli, è ora possibile impiantare un nuovo sistema di neuromodulazione sacrale in grado di risolvere problematiche ur ...

