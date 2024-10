Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 14:10

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non grave allerta meteo nella regione di Valencia devastato dall’alluvione senza precedenti l’allarme Massimo è stato lanciato dall’agenzia metrologica statale per la Provincia di Castiglion sono continuate intanto per tutta la notte ricerche delle vittime delle inondazioni bilancio resta confermato 95 morti 92 nelle zone di Valencia 2 nella regione di Castiglia la mancia e Umberto in Andalusia non c’è invece un numero per i difetti che sarebbero oltre 120.