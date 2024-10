Trasferta amara. San Marino, nessun Progresso: ko in Emilia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sconfitta in terra bolognese per il San Marino che, sul campo del Progresso, cade 1-0 al termine di una partita tiratissima vista l’alta posta in palio. A rendere più amaro questo ko vi sono due motivi principali: il primo è quello che, prima di questa partita, la formazione di Castel Maggior era l’unica del campionato (assieme al fanalino di coda Sammaurese) a non essere ancora riuscita a centrare una vittoria mentre il secondo è rappresentato dal fatto che, proprio grazie a questo successo, i rossoblù hanno agganciato (e dunque virtualmente scavalcato visto lo scontro diretto a favore) il San Marino a quota 7 punti in classifica. Per il team del Titano la situazione si fa decisamente preoccupante visto che, attualmente, la graduatoria del girone D di Serie D recita quel penultimo posto che, se il campionato finisse oggi, significherebbe retrocessione diretta. Sport.quotidiano.net - Trasferta amara. San Marino, nessun Progresso: ko in Emilia Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sconfitta in terra bolognese per il Sanche, sul campo del, cade 1-0 al termine di una partita tiratissima vista l’alta posta in palio. A rendere più amaro questo ko vi sono due motivi principali: il primo è quello che, prima di questa partita, la formazione di Castel Maggior era l’unica del campionato (assieme al fanalino di coda Sammaurese) a non essere ancora riuscita a centrare una vittoria mentre il secondo è rappresentato dal fatto che, proprio grazie a questo successo, i rossoblù hanno agganciato (e dunque virtualmente scavalcato visto lo scontro diretto a favore) il Sana quota 7 punti in classifica. Per il team del Titano la situazione si fa decisamente preoccupante visto che, attualmente, la graduatoria del girone D di Serie D recita quel penultimo posto che, se il campionato finisse oggi, significherebbe retrocessione diretta.

Trasferta amara. San Marino, nessun Progresso: ko in Emilia

