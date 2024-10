Ilgiorno.it - Taglio del nastro. Apre lo sportello delle cooperative

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Per i cittadini che hanno difficoltà a trovare casa c’è una possibilità in più. Ieri è stato inaugurato loHabitat Brianza del Consorziolavoratori in piazza Garibaldi 1 (a due passi dal tribunale), all’interno dei nuovi uffici Acli, alla presenza del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dell’arciprete monsignor Maurizio Mosconi. Lonasce con l’intento di mappare le esigenze e le necessità abitative dei cittadini brianzoli e per diventare l’incubatore di nuove iniziative di edilizia cooperativa, un’occasione concreta per trovare immobili più abbordabili dal punto di vista economico. Praticamente un modo diverso per trovare casa a Monza e Brianza e di considerare l’abitare.