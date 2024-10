Suzuki e Toyota, insieme per un futuro elettrificato

Leggi tutto 📰 .com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) –annunciano una nuova collaborazione che rafforzerà ulteriormente il loro legame nel campo dell’elettrificazione. Il Marchio di Hamamatsu avvierà la produzione di un nuovo modello presso il suo stabilimento in India a partire dalla primavera del 2025.commercializzerà il nuovo BEV prodotto da. Uno nuovo step di collaborazione che L'articoloper unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?