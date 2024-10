Cityrumors.it - Stop a strisce pedonali e semafori: da adesso si può attraversare ovunque

Leggi tutto 📰 Cityrumors.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova legge è stata approvata, ora si potràla strada in qualsiasi punto ignorandola strada fuori dalle? Ora a New York è diventato legale. Questa pratica, che è diffusa in tutto il mondo, è nota negli Stati Uniti come ‘jaywalking’. Stando a quanto era stato stabilito nel 1958 sul regolamento comunale, questo atteggiamento era punibile con sanzioni fino a 300 dollari. A New York si potràlontani dalle(Pixabay) – Cityrumors.itQuesta, però, di recente era diventata un mezzo per punire le minoranze, ignorando le migliaia di persone che ignoravano questa norma attraversandofosse più comodo.