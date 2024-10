Stellantis, Elkann rifiuta di presentarsi in Parlamento: la politica bipartisan insorge (Di giovedì 31 ottobre 2024) Shclein, Meloni, Conte, Calenda e la Lega si sono uniti in un'unica battaglia: quella contro il rifiuto del Presidente di Stellantis di presentarsi alla Camera per discutere del futuro dell'azienda in Italia. Il premier ha duramente criticato la decisione di Elkann, sostenendo che "si continuerà a dialogare senza sudditanza e condizionamenti" L'articolo Stellantis, Elkann rifiuta di presentarsi in Parlamento: la politica bipartisan insorge proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Stellantis, Elkann rifiuta di presentarsi in Parlamento: la politica bipartisan insorge Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Shclein, Meloni, Conte, Calenda e la Lega si sono uniti in un'unica battaglia: quella contro il rifiuto del Presidente didialla Camera per discutere del futuro dell'azienda in Italia. Il premier ha duramente criticato la decisione di, sostenendo che "si continuerà a dialogare senza sudditanza e condizionamenti" L'articolodiin: laproviene da Il Difforme.

Stellantis, Meloni durissima contro Elkann: “Ha mancato di rispetto al Parlamento”

0 Condividi Twitter Il presidente di Stellantis, John Elkann, rifiuta di presentarsi in audizione. Polemiche istituzionali scaturite dalla mancata partecipazione. Il no di Elkann all’audizione in Parl ...

John Elkann non va in Parlamento per discutere della crisi Stellantis: Fontana contrariato

Crisi Stellantis, Elkann rinuncia all’audizione parlamentare ma punta su un confronto istituzionale, Fontana insoddisfatto ...

Stellantis cadente: Elkann non va in Parlamento? Niente di nuovo per il capitalismo ‘mordi e fuggi’ all’italiana

Il presidente di Stellantis, John Elkann, si rifiuta di recarsi in Parlamento a riferire sulla crisi aziendale di Stellantis.

Elkann rifiuta l'audizione in Parlamento

John Elkann, presidente di Stellantis , ha deciso di non presentarsi in Parlamento per discutere dei piani della casa automobilistica in Italia . In una lettera indirizzata al presidente della commiss ...