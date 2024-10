Sport come medicina, le discipline più praticate (Di giovedì 31 ottobre 2024) In Italia, lo Sport è sempre più visto come una fonte di benessere, soprattutto tra i giovani, con il 64% della popolazione che si dedica ad attività fisiche per sentirsi meglio mentalmente, una percentuale che sale al 68% tra gli under 25. Questo dato emerge dall’indagine “Sportivi & Consumi” condotta dall’Istituto di ricerca Eumetra, che ha analizzato le abitudini Sportive degli italiani negli ultimi tre mesi, concentrandosi su chi pratica Sport almeno una volta a settimana. Matteo Lucchi, CEO di Eumetra, spiega che “in una realtà sempre più frenetica e complessa, lo Sport rappresenta un momento di benessere, una via di fuga per riscoprire i propri bisogni”. .com - Sport come medicina, le discipline più praticate Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) In Italia, loè sempre più vistouna fonte di benessere, soprattutto tra i giovani, con il 64% della popolazione che si dedica ad attività fisiche per sentirsi meglio mentalmente, una percentuale che sale al 68% tra gli under 25. Questo dato emerge dall’indagine “ivi & Consumi” condotta dall’Istituto di ricerca Eumetra, che ha analizzato le abitudiniive degli italiani negli ultimi tre mesi, concentrandosi su chi praticaalmeno una volta a settimana. Matteo Lucchi, CEO di Eumetra, spiega che “in una realtà sempre più frenetica e complessa, lorappresenta un momento di benessere, una via di fuga per riscoprire i propri bisogni”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: per il 64% degli italiani l’attività fisica è unaper la mente; Lopiù praticato dagli italiani non è il calcio o il calcetto e nemmeno il padel;più praticate negli ultimi tre mesi: a sorpresa superati calcetto e nuoto; Ci sonoda combattimento etici?; Tennis & Friends: in piazza Castello un lungo fine settimana dedicato ae salute;dello, presentata a Napoli l’Iasmed; Approfondisci 🔍

Sport come medicina, le discipline più praticate

(italiasera.it)

In Italia, lo sport è sempre più visto come una fonte di benessere, soprattutto tra i giovani, con il 64% della popolazione che si dedica ad attività fisiche per sentirsi meglio mentalmente, una perce ...

Discipline più praticate negli ultimi tre mesi: a sorpresa superati calcetto e nuoto

(corrieredellosport.it)

Secondo la ricerca di Eumetra, yoga e pilates sono in testa alle preferenze degli italiani per quanto l'attività sportiva ...

Lo sport più praticato dagli italiani non è calcio e nemmeno padel

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Come la medicina dello sport ottimizza le prestazioni (e aiuta a battere i record)

(today.it)

Esiste un 'limite fisico' oltre il quale non ci si potrà più spingere? Ne abbiamo parlato con Nicola Maffulli, l'ortopedico e medico dello sport più influente al mondo ...