Lanazione.it - Si incatena davanti all’Asl. “Caccia sospesa? Errore. Cinghiali fuori controllo”

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Licciana Nardi (Massa Carrara), 31 ottobre 2024 – Si èto senza mezzi termini alla cancellata del Distretto Asl Servizio Veterinario Lunigiana a Licciana Nardi, con tanto di cartelli esposti all’ingresso. I motivi della protesta di Mario Maffei, presidente della Cooperativa «Montagna Verde» e angelo custode del borgo di Apella, vanno ricercati nelle disposizioni emanate per il contrasto della peste suina africana che vietano laal cinghiale nei comuni ricadenti in zona 1, soggetti dunque a restrizioni, come il territorio di Licciana. "I, in questo momento stanno letteralmente distruggendo il nostro territorio.