Short track, il World Tour replica a Montreal e per l’Italia torna Arianna Fontana

Nuovo appuntamento per il World Tour di Short track e si riparte ancora da Montreal, che sarà sede anche della seconda tappa del massimo circuito mondiale. Un fine settimana che in casa Italia avrà una grande novità, visto che Arianna Fontana si è aggregata alla squadra azzurra e sarà presente in Canada dopo aver saltato l'esordio stagionale per dedicarsi alle gare di pattinaggio di velocità. Un'aggiunta decisamente importante per l'Italia e c'è davvero grande curiosità nel vedere sul ghiaccio la valtellinese, che comunque si è ben comportata anche sulla pista lunga. La nativa di Berbenno sarà sicuramente impegnata nei suoi 500 metri e poi da capire anche in quali altre distanze.

Nuovo appuntamento per il World Tour di short track e si riparte ancora da Montreal, che sarà sede anche della seconda tappa del massimo circuito mondiale. Un fine settimana che in casa Italia avrà ...

Tra poco si comincia. Il conto alla rovescia sta per terminare la stagione dello short track è pronta per regalare emozioni. I pattini veloci saranno ...

Arriva prestissimo la prima grande soddisfazione azzurra. Short Track World Tour: trionfo per la staffetta femminile ...

When you think of sporting innovation, what comes to mind? The Hundred or 6 Kings Slam? Well what about short track speed skating?