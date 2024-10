Gaeta.it - Sequestrati oltre 13 tonnellate di prodotti pirotecnici in vista di Halloween a Rimini

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un’operazione mirata, la Polizia di Stato diha sequestratotredicidi articolidestinati alla vendita in occasione delle festività di. L’intervento, avvenuto martedì, ha avuto luogo in un deposito situato nei pressi del casello autostradale diNord. Questo sequestro rappresenta un’azione significativa contro il commercio illeciti di materiali esplodenti, contribuendo alla salvaguardia della sicurezza pubblica. L’operazione della Polizia di Stato L’operazione è scaturita in seguito ai controlli disposti dal Questore di, Olimpia Abbate. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno condotto un accesso nel deposito, dove hanno trovato numerosi bancali pieni di polvere esplodente.