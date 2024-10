Scrittura e lettura su carta, il maestro Lorenzoni: “L’uso della mano è una forma di intelligenza ridurla a un polpastrello che digita è una forma di deprivazione culturale” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'allarme sulla perdita della Scrittura a mano arriva da più fronti. Citando il caso della lettera scritta da un giovane Carlo III alla nonna, il Telegraph ha evidenziato le difficoltà degli studenti di oggi nel maneggiare la penna. L'articolo Scrittura e lettura su carta, il maestro Lorenzoni: “L’uso della mano è una forma di intelligenza ridurla a un polpastrello che digita è una forma di deprivazione culturale” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'allarme sulla perditaarriva da più fronti. Citando il casolettera scritta da un giovane Carlo III alla nonna, il Telegraph ha evidenziato le difficoltà degli studenti di oggi nel maneggiare la penna. L'articolosu, il: “è unadia uncheè unadi” .

Scrivere e leggere su carta, nasce un intergruppo parlamentare

L'obiettivo è tutelare le capacità cognitive legate alla letto-scrittura in particolare nei più giovani. Aderiscono all'iniziativa la Fondazione Luigi Einaudi e l'Accademia della Crusca ...

Scrittura e lettura su carta: valori da difendere

In Senato nasce un intergruppo parlamentare per promuovere la scrittura e la lettura su carta, essenziali per lo sviluppo mentale dei giovani ...

Scrittura a mano e lettura su carta, un appello per la tutela del pensiero critico: “Il corsivo stimola l’emisfero sinistro del cervello”

Un appello accorato per la salvaguardia di pratiche fondamentali per lo sviluppo cognitivo dei giovani: la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta. Questo il tema centrale dell ...

Sos calligrafia, non scriviamo più a mano: la crociata per salvare il corsivo

Dal Regno Unito all’Italia l’allarme di educatori e insegnanti. Gli alunni non sono più in grado di comporre a penna. “Non è nostalgia, fa sviluppare maggiori ...