Romadailynews.it - Sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra del governo

Leggi tutto 📰 Romadailynews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Protesta di 8 ore il 29 novembre per chiedere più risorse su salari, sanità e servizi pubblicie Uil hanno proclamato unodi 8 ore per venerdì 29 novembre, accompagnato da manifestazioni locali in tutto il Paese, per esprimere il proprio dissensoladi bilancio del. I segretari generali Maurizio Landini () e Pierpaolo Bombardieri (Uil) giudicano lainsufficiente a rispondere alle necessità del Paese e chiedono un maggiore impegno in settori chiave come salari, pensioni, sanità, istruzione e servizi pubblici. La Cisl, guidata da Luigi Sbarra, ha deciso di non aderire alla protesta, ritenendo adeguata laproposta. Questa posizione è stata criticata da Landini, che ha sottolineato la necessità di un fronte sindacale unito per sostenere richieste condivise.