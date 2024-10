Bubinoblog - SANREMO 2025: CONTI VUOLE PIO E AMEDEO PROTAGONISTI DI UNA DELLE SERATE

Leggi tutto 📰 Bubinoblog

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Carlofesteggia l’immutato successo di Tale e Quale Show e lavora al Festival diche lo vedrà tornare sul palco dell’Ariston dopo le cinque edizioni di Amadeus. La Rai e i pubblicitari lo hanno fortemente voluto come volto simbolo della Tv di Stato. Lui nondeludere le alte aspettative e sta lavorando ad un cast di primo livello. Non solo per i cantanti ma anche i co-conduttori e gli ospiti di(11-15 febbraiosu Rai1). Tra di loro dovrebbero esserci Pio e, legati in esclusiva a Mediaset.sta facendo fuoco e fiamme per averli comedi unadella kermesse canora. Pare che Pier Silvio concederà loro il “nulla osta” per salire sul palco dell’Ariston. (Oggi) L'articoloPIO EDI UNAproviene da BUBINO.