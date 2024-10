Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Roma è chiamata al riscatto. I giallorossi tornano in campo per la decima giornata di Serie A e oggi, giovedì 31 ottobre, sfideranno il Torino all’Olimpico. Partita molto delicata per Juric, ancora a rischio esonero dopo la debacle di Firenze. Il tecnico croato si è mostrato tranquillo e fiducioso in conferenza stampa, ma un risultato diverso dalla vittoria potrebbe portare a una nuova inevitabile rivoluzione in panchina. Partita importante anche per il Torino, reduce dalla vittoria di misura contro il Como della scorsa giornata e che sta vivendo un periodo non molto felice, che ha fatto scivolare Vanoli di qualche posizione in classifica. La partita tra Roma e Torino è in programma allo stadio Olimpico oggi, giovedì 31 ottobre, alle ore 20.45. .com - Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laè chiamata al riscatto. I giallorossi tornano in campo per la decima giornata di Serie A e oggi, giovedì 31 ottobre, sfideranno ilall’Olimpico. Partita molto delicata per Juric, ancora a rischio esonero dopo la debacle di Firenze. Il tecnico croato si è mostrato tranquillo e fiducioso in conferenza stampa, ma un risultato diverso dalla vittoria potrebbe portare a una nuova inevitabile rivoluzione in panchina. Partita importante anche per il, reduce dalla vittoria di misura contro il Como della scorsa giornata e che sta vivendo un periodo non molto felice, che ha fatto scivolare Vanoli di qualche posizione in classifica. La partita traè in programma allo stadio Olimpico oggi, giovedì 31 ottobre, alle ore 20.45.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:formazioni e dove vederla in tv;, dove vederla in tv e streaming e leformazioni. Dubbio Dovbyk, coppia Le Fée-Ko;formazioni e dove vederla in tv;, dove vederla in tv,formazioni e pronostico;dove vederla in tv e streaming. Leformazioni;dove vederla in tv e streaming. Leformazioni; Approfondisci 🔍

Roma-Torino: orario, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni. Dubbio Dovbyk, coppia Le Fée-Koné

(msn.com)

Nella 10a giornata di Serie A c'è una sfida particolare, che potrebbe essere cruciale per l'allenatore della Roma Ivan Juric, che all'Olimpico affronta il suo passato più recente, il Torino. L'a ...

Roma-Torino: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

(msn.com)

Il turno infrasettimanale della 10ª giornata di Serie A si chiude all'Olimpico, dove la Roma ospiterà il Torino. Sfida contro il suo passato per Ivan Juric, costretto a vincere per salvare la panchina ...

Roma-Torino: orario dove vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

(ilmessaggero.it)

La nona giornata di Serie A si è appena chiusa, ma è quasi tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale. C'è molta attesa per il match tra Roma e Torino ...

Roma-Torino oggi: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(informazione.it)

I giallorossi tornano in campo per la decima giornata di Serie La Roma è chiamata al riscatto. I giallorossi tornano in campo per la decima giornata di Serie A e oggi, giovedì 31 ottobre, sfideranno ...