Sport.quotidiano.net - Robin Gosens al podcast tedesco Copa Ts: "Sono partite che valgono quasi sei punti». "Col Genoa capiremo se siamo da Champions»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Personalità e leadership. Tradotto,. Calciatore sopraffino, uomo di spessore. In un mondo come quello del calcio dove a parole è difficile uscire dalle frasi di circostanza sentir parlare l’esternoriconcilia con il buon senso.nelle ultime ore si è raccontato alTS. Non si è nascosto, doti e virtù di cui sopra. "La testa è già da giorni alla partita contro il. Sarà una sfida difficile.questechesei, dove magari non arrivi al massimo della forma.proprio queste gare che ci faranno capire se potremo o meno competere per laLeague". Eccole quelle due parole che in casa viola ancora non aveva mai pronunciato nessuno. Ma che nell’immensità del Viola Park evidentemente circolano da qualche tempo. Mister Palladino non ha ancora posizionato l’asticella delle ambizioni. La società neanche.