Robert De Niro: «Donald Trump mi ricorda il padrino che ho interpretato in Quei bravi ragazzi» (Di giovedì 31 ottobre 2024) In un'intervista con Élise Lucet che sarà trasmessa prossimamente su Envoyé Spécial, Robert De Niro si dice più che disposto a un faccia-a-faccia con Donald Trump Vanityfair.it - Robert De Niro: «Donald Trump mi ricorda il padrino che ho interpretato in Quei bravi ragazzi» Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) In un'intervista con Élise Lucet che sarà trasmessa prossimamente su Envoyé Spécial,Desi dice più che disposto a un faccia-a-faccia con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:De: «Trump mi ricorda il padrino che ho interpretato in Quei bravi ragazzi; Decontro Trump: "Un idiota, pensa di essere un gangster"; Processo Stormy Daniels, Trump replica a De: "È uno scemo malridotto"; Descatenato contro Trump ed i suoi elettori: "Siete dei gangsters!". Il video; Usa, Deattacca Trump: «Vuole distruggere il mondo»;De: «Chi ha il potere deve dare l'esempio. Trump invece...»; Approfondisci 🔍

Robert De Niro's Explicit Nickname For Donald Trump Is Going Viral

(yahoo.com)

Donald Trump has long been known for giving people nicknames. There's the often-used but now retired "Sleepy Joe." Who could forget "Meatball Ron?" And I'd be remiss to not mention "Mini Mike ...

Robert De Niro Afferma Che Trump E I Suoi Seguaci Non Sono “Veri Repubblicani"

(msn.com)

Robert De Niro ha criticato Donald Trump e i suoi sostenitori, affermando che “non sono veri repubblicani”. La star di “Quei bravi ragazzi” ha fatto questi commenti alla prima del nuovo ...

‘A garbage dump fire’: Robert De Niro slammed over hateful anti-Trump rhetoric

(msn.com)

The Daily Telegraph’s Tim Blair has reacted to actor Robert De Niro’s anti-Trump rhetoric at a recent event. Mr De Niro went off about Donald Trump while throwing his support behind the Harris-Walz ...

Alto Knights: tutto quello che sappiamo sul nuovo mafia movie di Robert De Niro

(cinema.everyeye.it)

Robert De Niro tornerà presto al cinema con una pellicola crime incentrata sulla mafia italiana nella New York degli anni '50.