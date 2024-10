Gaeta.it - Ritardi nell’inchiesta “Free Beach”: l’associazione Caponnetto lancia un appello alle autorità di Latina

L'associazione per la lotta contro le illegalità e le mafie "Antonino Caponnetto" ha rivolto un appello alle autorità giudiziarie riguardo l'inchiesta "Free Beach", che coinvolge l'amministrazione comunale di Terracina. L'associazione esprime preoccupazione per i continui ritardi e sollecita il Tribunale e la Procura di Latina, nonché la Procura Generale di Roma, a intervenire affinché venga fissata al più presto l'udienza preliminare. La conclusione delle indagini preliminari Le indagini preliminari sul caso noto come "Free Beach" si sono concluse nel marzo 2023, portando poi alla notifica dei rinvii a giudizio per gli indagati. Nonostante questo avanzamento, ad oggi non è stata ancora programmata una data per l'udienza preliminare.