Riforma Csm, Nordio apre a modifiche: ipotesi niente sorteggio per i laici. E critica i giudici di Bologna: “Paradosso su nazismo inopportuno” (Di giovedì 31 ottobre 2024) È “fondata” l’ipotesi di modificare il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere escludendo i membri laici del Consiglio superiore della magistratura – avvocati e accademici scelti dal Parlamento – dall’elezione tramite sorteggio, che rimarrebbe così prevista solo per i membri togati, quelli scelti dai magistrati nelle proprie file. A dirlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite della trasmissione Ping pong su Rai Radio 1: la modifica, afferma, “è oggetto di dibattito, vi sono dei pro e dei contro. Da un lato potrebbe sembrare irrazionale che una parte del Csm, i magistrati, fosse sorteggiata e l’altra eletta. Ma mentre i giudici devono essere indipendenti e autonomi, i parlamentari sono espressione della volontà popolare, quindi, se il Csm deve avere una minima rappresentanza popolare, l’ipotesi di escludere questa dal sorteggio è fondata. Ilfattoquotidiano.it - Riforma Csm, Nordio apre a modifiche: ipotesi niente sorteggio per i laici. E critica i giudici di Bologna: “Paradosso su nazismo inopportuno” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È “fondata” l’di modificare il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere escludendo i membridel Consiglio superiore della magistratura – avvocati e accademici scelti dal Parlamento – dall’elezione tramite, che rimarrebbe così prevista solo per i membri togati, quelli scelti dai magistrati nelle proprie file. A dirlo è il ministro della Giustizia Carlo, ospite della trasmissione Ping pong su Rai Radio 1: la modifica, afferma, “è oggetto di dibattito, vi sono dei pro e dei contro. Da un lato potrebbe sembrare irrazionale che una parte del Csm, i magistrati, fosse sorteggiata e l’altra eletta. Ma mentre idevono essere indipendenti e autonomi, i parlamentari sono espressione della volontà popolare, quindi, se il Csm deve avere una minima rappresentanza popolare, l’di escludere questa dalè fondata.

