Ricorrenza morti 2024 in Toscana: crisantemo in crisi. Ma resta il fiore più regalato

Ricorrenza morti 2024 in Toscana, le difficoltà economiche delle famiglie toscane colpiscono nella Ricorrenza del 2 novembre. Il crisantemo, fiore simbolo del 2 novembre, è in crisi. Una domanda sempre più fiacca da parte del mercato ed i crescenti costi di produzioni che i floricoltori devono sopportare lungo l'arco dei sei mesi, tanti ne occorrono per allevare il fiore prima di essere commercializzato, hanno ridotto di almeno il 15% la produzione. A dirlo sono Coldiretti Toscana e l'Associazione Nazionale Fioristi e Floricoltori Italiani (AFFI). "La Ricorrenza del 2 novembre è un momento molto importante per le aziende florovivaistiche che vale fino ad un quinto del loro fatturato.

Ricorrenza morti 2024 in Toscana: crisantemo in crisi. Ma resta il fiore più regalato

