Radiohead Thom Yorke lascia il palco per la contestazione di un pro-Palestina

(Di giovedì 31 ottobre 2024), leader dei, hato ildurante un concerto da solista a Melbourne. A causa dei fischi di un manifestante pro-che si trova tra il pubblico. È successo alla fine dell’esibizione al Sidney Myer Music Bowl, previsto nell’ambito del tour “Everything” di. Il contestatore ha fatto riferimento al «genocidio israeliano di Gaza» e “ai numerosi bambini morti”.è stato criticato dai pro-per la decisione deidi suonare in Israele nel 2017 a Tel Aviv. Dopo qualche minuto il cantante è tornato suldopo per eseguire la sua ultima canzone della serata. «Suonare in un paese non è la stessa cosa che sostenere il governo. Abbiamo suonato in Israele per oltre 20 anni attraverso una serie di governi, alcuni più liberali di altri. Come abbiamo fatto in America.