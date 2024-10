Rabiot, cori omofobi contro il francese da parte dei tifosi del PSG. Ecco le conseguenze (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rabiot, cori omofobi contro l’ex Juve da parte dei tifosi del PSG. Ecco le conseguenze che dovrà subire la squadra francese La questione legata ai cori omofobi nei confronti dell’ex Juve Rabiot ha visto una conclusione proprio in queste ore: il Paris-Saint Germain subirà una parziale chiusura del Parco dei Principi, in particolar modo della Calcionews24.com - Rabiot, cori omofobi contro il francese da parte dei tifosi del PSG. Ecco le conseguenze Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)l’ex Juve dadeidel PSG.leche dovrà subire la squadraLa questione legata ainei confronti dell’ex Juveha visto una conclusione proprio in queste ore: il Paris-Saint Germain subirà una parziale chiusura del Parco dei Principi, in particolar modo della

I tifosi parigini non hanno preso bene la decisione dell'ex Juventus di accettare l'offerta dei più grandi rivali del Psg e hanno esagerato con i cori omofobi nei suoi confronti.

Cori omofobi da parte dei tifosi del Paris Saint-Germain nel corso dell’ultima gara in casa, vinta contro il Strasburgo: nel mirino i rivali del Marsiglia, prossimi avversari in campionato, e in parti ...