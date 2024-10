Primo olio di oliva sociale con marchio San Giorgio a Cremano

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Città di San(Napoli ) produrrà ild’’ ottenuto dagli alberi del terreno ex Terra Felix, il terreno confiscato e restituito alla collettività, su cui sono in corso diversi progetti di rigenerazione. Uno di questi è stato affidato all’associazione di promozioneCallysto che da circa un anno e mezzo sta operando su una porzione di terreno di circa 10 mila mq, sui 55 mila totali, realizzando laboratori agronomi e didattici. Nell’ambito di questa attività circa trenta giovani under 35, di cui 15 con disabilità, dopo un lungo lavoro di ripulitura dell’area, hanno recuperato gli alberi di ulivo preesistenti, ne hanno piantati dei nuovi e dopo alcuni mesi, hanno raccolto circa otto quintali di olive che sono stati già portati ad un frantoio, sempre dell’area vesuviana, per la frangitura, l’estrazione e quindi per l’imbottigliamento.