Pontedera, il delitto di Flavia Mello Agonigi. Analisi sulle coltellate

(Di giovedì 31 ottobre 2024)(Pisa), 31 ottobre 2024 – E’ stato conferito ieri l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di, 54 anni, uccisa al culmine di un litigio da Kristian Emanuele Nannetti, 34 anni. Nannetti è l’uomo con cui, nella notte fra l’11 e il 12 ottobre scorsi, la donna aveva un appuntamento. L’esame sarà eseguito dal dottor Di Paolo che – da quanto abbiamo appreso – dovrà mettere sotto la lente anche leinferte alla vittima, in modo da capire – per quanto possibile – se presentano elementi di compatibilità con la versione offerta da Nannetti nella confessione. Il dottor di Paolo ha chiesto settanta giorni per il deposito della consulenza. Lo sfogo del marito: "Era tutta la mia vita.