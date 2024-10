Poliziotto: prelevavo dati per Gallo (Di giovedì 31 ottobre 2024) 15.00 Arrivano dal Poliziotto Marco Malerba le prime ammissioni, con risposte davanti al gip, nell'inchiesta sui presunti dossieraggi. "Sì, facevo gli accessi abusivi per i dati, nell'ambito di un rapporto di scambio di favori": è quanto avrebbe detto l'indagato al giudice. I favori, a suo dire, gli venivano richiesti "dal suo capo", ossia Carmine Gallo. Malerba,agente del Commissariato di Rho Pero, colpito da misura interdittiva nell'indagine,ha risposto per 40 minuti Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 15.00 Arrivano dalMarco Malerba le prime ammissioni, con risposte davanti al gip, nell'inchiesta sui presunti dossieraggi. "Sì, facevo gli accessi abusivi per i, nell'ambito di un rapporto di scambio di favori": è quanto avrebbe detto l'indagato al giudice. I favori, a suo dire, gli venivano richiesti "dal suo capo", ossia Carmine. Malerba,agente del Commissariato di Rho Pero, colpito da misura interdittiva nell'indagine,ha risposto per 40 minuti

E' quanto ha ammesso il poliziotto Marco Malerba davanti al gip in merito agli accessi abusivi ai sistemi informatici per carpire informazioni riservate. "Era il mio ex capo non sono riuscito a dire d ...

L’ex poliziotto Carmine Gallo e l'esperto informatico Samuele Nunzio Calamucci si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori di garanzia che si sono svolti il 31 ottobre ne ...

Il gruppo sarebbe stato guidata dall'ex super poliziotto Carmine Gallo e dal tecnico informatico Samuele Calamucci ... il ministro Nordio conferma l'arrivo del decreto sulla cybersicurezza: «Le banche ...

Sono iniziati davanti al gip di Milano Fabrizio Filice, gli interrogatori di garanzia dell'inchiesta milanese sui presunti dossier illegali ...